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13:05, 25 октября 2022Россия

Российский депутат показал на видео способ «подорвать» танк пачкой сигарет

Челябинский депутат Веклич показал на видео способ подорвать танк пачкой сигарет

Депутат райсобрания Карталинского района Челябинской области, руководитель местного отделения «Боевого братства» и ветеран войны в Афганистане Василий Веклич, проходящий боевое слаживание в рамках частичной мобилизации, показал на видео способ «подорвать» танк пачкой сигарет. Кадры во вторник, 25 октября, публикует издание «Карталинская новь» в своем YouTube-канале.

«Васеньке поставлена боевая задача подорвать вражеский танк пачкой сигарет. Мы его наблюдаем, делаем засаду, подбили», — говорит он на опубликованной записи.

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Когда объявили частичную мобилизацию, Веклич пришел в военкомат, но его отправили домой. «Мол, по возрасту не подхожу», — сообщал российский депутат. Тогда он написал заявление для отправки на Украину добровольцем и ушел 23 октября.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Выступая на пресс-конференции в Астане 14 октября, глава государства заявил, что она завершится в течение двух недель, то есть до конца октября.

Евгения Куликова
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