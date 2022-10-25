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18:14, 25 октября 2022Забота о себе

Офтальмолог перечислил признаки травм глаз из-за солнечного затмения

Офтальмолог Романова предупредила об ожогах глаз при наблюдении за солнечным затмением

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Врач-офтальмолог Любовь Романова перечислила основные признаки повреждения глаз от неправильного наблюдения за солнечным затмением. Об них специалист рассказала в ходе беседы с «Лентой.ру».

Если наблюдать за солнечным затмением без специальной защиты, можно получить ожог сетчатки глаза, подчеркнула Романова. Медик добавила, что степень поражения будет зависеть от того сколько времени продолжалось неблагоприятное воздействие и насколько агрессивным было действие ультрафиолета.

К основным признакам поражения сетчатки медик отнесла боль, жжение и покраснение в глазах, снижение зрения, отек век, слезотечение, а также появление темных или цветных пятен, которые не проходят длительное время. «При возникновении таких симптомов надо немедленно обратиться к врачу. В зависимости от масштаба, солнечный ожог сетчатки может иметь неприятные последствия, если его оставить без внимания, вплоть до потери зрения», — подчеркнула офтальмолог.

Чтобы избежать ожога сетчатки за солнечным затмением нужно наблюдать правильно, добавила врач. «Для этого подойдет сварочная маска, очки со специальными стеклами, которые не пропускают ультрафиолетовое излучение», — поделилась она.

Романова отметила, что смотреть на солнце в обычных солнцезащитных очках нельзя. Они не предназначены для того, чтобы блокировать поток ультрафиолетового излучения, пояснила медик. «Также нельзя для этого использовать рентгеновские снимки, непроявленную пленку, обычные тонированные стекла и тому подобное. Они создают иллюзию защищенности, но в реальности пропускают ультрафиолет», — заключила врач.

Почти полное солнечное затмение 25 октября смогли наблюдать жители Мурманской области. Также сообщалось, что жителям Краснодарского края удалось снять астрономическое явление на видео.

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Виктория Немис
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