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03:38, 25 октября 2022Наука и техника

Россиянам стали чаще продавать смартфоны с необычными функциями

«Ъ»: в России стали чаще продавать смартфоны с необычными функциями для других стран

Фото: Thomas Banneyer / Globallookpress.com

Россиянам, решившим сменить смартфон, придется столкнуться с необычными функциями. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на ритейлеров и поставщиков электроники.

Продавцы техники рассказали, что в России стало появляться все больше телефонов с непривычными функциями и различными ограничениями. Например, среди iPhone есть устройства, предназначенные для других регионов. Привезенные из Японии — без возможности отключения звука фотоснимка, без слота под сим-карту, предназначенные для США или с двумя слотами для КНР. А гаджеты на базе Android поставляются с альтернативными зарядниками. Также России появились устройства для арабских стран, на которых не работает приложение для видеозвонков FaceTime.

Изначально магазины снижали цены на такие смартфоны, однако теперь потребители перестали считать особенности недостатками. Однако вместе с нестандартными комплектациями потребители могут столкнуться с браком, и это, по словам экспертов, является большим риском. Увеличения числа полуофициальных поставщиков привело к тому, зачастую попадаются партии с дефектами или некачественные подделки.

Ранее сообщалось, что на смартфонах россиян с чипами Qualcomm и MediaTek умышленно ограничили GPS.

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Екатерина Подвигина
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