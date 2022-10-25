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13:51, 25 октября 2022Путешествия

Двое туристов пропали без вести в горах Сочи

ЮРПСО: спасатели продолжают поиски заблудившихся в районе хребта Иегош туристов

Фото: ЮРПСО МЧС России

Спасатели продолжают поиски двух туристов, заблудившихся в горах Сочи. Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ЮРПСО) сообщает РИА Новости.

Поисковая операция началась 24 октября. К сочинским спасателям обратилась женщина, заявившая, что ее 19-летний сын пропал без вести. Он не вернулся из похода в оговоренное время и не вышел на связь.

Представителям поисково-спасательного отряда удалось выяснить, что двое туристов планировали отправиться в район хребта Иегош. Родители пропавших отметили, что у молодых людей неплохой походный опыт. Между тем в пресс-службе ЮРПСО подчеркнули, что преодолеть путь в тот район за один день невозможно из-за очень сложного рельефа.

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В ведомстве указали, что в настоящее время поисковые группы увеличены. Одна из команд спасателей работает в каньоне реки Чвижепсе, другая — неподалеку от хребта Иегош. «Ситуация осложняется тем, что нет конкретного маршрута похода, это увеличивает площадь и время поиска», — добавили в ЮРПСО.

Ранее сообщалось, что на популярном курортном острове в Таиланде ведутся поиски 53-летней российской туристки, пропавшей 20 октября. К поискам исчезнувшей на Пхукете женщины подключились более 100 человек.

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Фариза Бацазова
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