В России проверят законность правил применения знака «Уступите дорогу»

«Ъ»: Верховный суд проверит законность применения знака «Уступите дорогу» по иску юриста

Юрист из Томской области Андрей Лыков подал иск в Верховный суд России с просьбой проверить законность правил применения знака «Уступите дорогу» из-за «правовой неопределенности» действующих правил дорожного движения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Россиянин уверен, что пункт ПДД, который описывает знак «Уступите дорогу», может стать причиной возникновения аварийных ситуаций на дорогах. В правилах говорится, что водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые двигаются по пересекаемой дороге или по главной, при наличии соответствующего указателя.

В иске Лыков подчеркивает, что термин «перекресток» в ПДД, в свою очередь, означает место пересечения, примыкания и разветвления дорог. А требование знака «Уступите дорогу» гласит, что оно распространяется только на перекрестки, которые образованы пересечением дорог, но не с примыканием или разветвлением.

Юрист указал на риски ДТП при подобных правовых неопределенностях. «Допустим, водитель подъехал к примыканию или разветвлению, но не понимает, должен ли он выполнять требования знака или нет. Ведь строго по формулировке правил должно быть именно пересечение дорог», — пояснил Лыков.

Из того, что подобная неопределенность может привести к аварии, следует, что это противоречит нормам закона «О безопасности дорожного движения», который гарантирует людям права на безопасные условия движения по дорогам, уверен истец.

Россиянин также увидел противоречия между российскими правилами дорожного движения и Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах 1968 года, которая ратифицирована Россией. В ней говорится, что знак «Пересечение с главной дорогой» используется для обозначения перекрестка, где водителям нужно уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся по проезжей части, к которой они приближаются. Это нужно сделать вне зависимости от того, что конкретно представляет собой перекресток.

Суд планирует рассмотреть иск россиянина в начале ноября. В МВД заявили, что истец неверно трактует документы, подчеркнув, что указатель «Уступите дорогу» относится к категории знаков приоритета, которые устанавливают очередность проезда не только на перекрестках, но и на «пересечениях проезжих частей или узких участках дороги». Об этом сказано в ПДД, считают в министерстве и добавляют, что в ряде норм ПДД «пересечение» и «примыкание» дорог используются как синонимы.

7 октября правительство России утвердило изменения в правила дорожного движения — в них появилась два дорожных знака и особая разметка. Первый новый указатель означает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов. Новая разметка, в свою очередь, подразумевает разделение зон платной и бесплатной парковки на российских дорогах. Первая будет обозначаться синей разметкой, вторая — белой.

Помимо этого, в ПДД визуально изменили два знака. На знаке платной парковки добавили графическое изображение монет. На знаке парковки для людей с ограниченными возможностями — изображение инвалида-колясочника.