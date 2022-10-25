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19:24, 25 октября 2022Силовые структуры

Двоюродных братьев осудили за убийство молодого россиянина 20-летней давности

В Мордовии двоюродных братьев осудили за избиение до смерти молодого человека в 2002 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Мордовии осудили 42-летнего и 60-летнего двоюродных братьев, избивших до смерти 21-летнего молодого человека 20 лет назад. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчины признаны виновными по пунктам «в, ж» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Старшего брата суд приговорил к 11 годам лишения свободы, а младшего — к 20 годам с учетом неотбытой части наказания за ранее совершенное преступление, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России по республике.

По данным ведомства, 1 сентября 2002 года в офисе на улице Пушкина города Саранск фигуранты избили юношу, нанеся смертельные ранения. Затем они захоронили его тело за городом. Тогда правоохранителям не удалось установить причастных к убийству, однако в 2021 году соучастников задержали.

Отмечается, что мотивом для убийства стали неприязненные отношения.

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Екатерина Власова
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