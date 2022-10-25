Россиянин гантелью убил жену и попытался покончить с собой

Житель Татарстана гантелью и ножом убил жену, а потом попытался покончить с собой

В Татарстане местный житель убил жену и попытался свести счеты с жизнью. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 58-летний мужчина несколько раз ударил 57-летнюю супругу гантелью и ножом из-за внезапно возникших неприязненных отношений. Женщина скончалась на месте. После этого подозреваемый попытался покончить с собой. Медикам удалось спасти ему жизнь, он находится в больнице.

Мужчина признал вину в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело.

21 октября сообщалось, что в Томске мужчина убил сожительницу, залил ее тело бетоном и заявил в полицию о ее пропаже