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19:40, 25 октября 2022Силовые структуры

Россиянин гантелью убил жену и попытался покончить с собой

Житель Татарстана гантелью и ножом убил жену, а потом попытался покончить с собой

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

В Татарстане местный житель убил жену и попытался свести счеты с жизнью. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 58-летний мужчина несколько раз ударил 57-летнюю супругу гантелью и ножом из-за внезапно возникших неприязненных отношений. Женщина скончалась на месте. После этого подозреваемый попытался покончить с собой. Медикам удалось спасти ему жизнь, он находится в больнице.

Мужчина признал вину в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело.

21 октября сообщалось, что в Томске мужчина убил сожительницу, залил ее тело бетоном и заявил в полицию о ее пропаже

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Илона Палей
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