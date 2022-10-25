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17:40, 25 октября 2022Ценности

Во Франции оценили версию о вручении Макроном украденной нацистами книги

Французский букинист опроверг связь с нацистами подаренной Макроном папе Римскому книги

Фото: Vatican Media / Reuters

Редкое издание трактата Иммануила Канта «К вечному миру», которое президент Франции Эммануэль Макрон вручил папе Римскому Франциску, не было украдено нацистами во время немецкой оккупации Львова в годы Второй мировой войны. Об этом во вторник, 25 октября, заявил французский букинист Патрик Атшуэль, который передал книгу Елисейскому дворцу, сообщает ТАСС.

«История этой книги никак не связана с нацистскими грабежами», — заявил специалист, оценивая появившуюся ранее в ряде польских СМИ версию о том, что данное издание могло быть похищено немцами из библиотеки польского университета во Львове.

По словам Атшуэля, книга была приобретена известным парижским книготорговцем Люсьеном Буденом в львовской библиотеке еще до 1870 года. Об этом свидетельствует имеющаяся на ней печать Будена, указал эксперт.

Сам специалист в дальнейшем получил это издание от частного коллекционера и проверил ее историю. Атшуэль уточнил, что никаких проблем с происхождением книги нет.

Ранее пользователи сети, в частности из Польши, обратили внимание, что на первой странице преподнесенной Макроном книги имелся штамп «Академический читальный зал во Львове». В связи с этим они заподозрили, что данная книга могла быть украдена нацистами во время немецкой оккупации Львова.

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Варвара Кошечкина
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