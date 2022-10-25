Во Франции оценили версию о вручении Макроном украденной нацистами книги

Французский букинист опроверг связь с нацистами подаренной Макроном папе Римскому книги

Редкое издание трактата Иммануила Канта «К вечному миру», которое президент Франции Эммануэль Макрон вручил папе Римскому Франциску, не было украдено нацистами во время немецкой оккупации Львова в годы Второй мировой войны. Об этом во вторник, 25 октября, заявил французский букинист Патрик Атшуэль, который передал книгу Елисейскому дворцу, сообщает ТАСС.

«История этой книги никак не связана с нацистскими грабежами», — заявил специалист, оценивая появившуюся ранее в ряде польских СМИ версию о том, что данное издание могло быть похищено немцами из библиотеки польского университета во Львове.

По словам Атшуэля, книга была приобретена известным парижским книготорговцем Люсьеном Буденом в львовской библиотеке еще до 1870 года. Об этом свидетельствует имеющаяся на ней печать Будена, указал эксперт.

Сам специалист в дальнейшем получил это издание от частного коллекционера и проверил ее историю. Атшуэль уточнил, что никаких проблем с происхождением книги нет.

Ранее пользователи сети, в частности из Польши, обратили внимание, что на первой странице преподнесенной Макроном книги имелся штамп «Академический читальный зал во Львове». В связи с этим они заподозрили, что данная книга могла быть украдена нацистами во время немецкой оккупации Львова.