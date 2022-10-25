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16:02, 25 октября 2022Ценности

Макрона заподозрили во вручении папе Римскому украденной нацистами книги

В Польше предположили, что подаренная Макроном папе Римскому книга была украдена нацистами

Фото: Vatican Media / Reuters

Книга, которую президент Франции Эммануэль Макрон вручил в качестве подарка папе Римскому Франциску, могла быть украдена нацистами в годы Второй мировой войны. Такое предположение высказал в своем Twitter-аккаунте бывший польский дипломат Роберт Пшчел.

В понедельник, 24 октября, французский лидер в ходе аудиенции подарил папе Римскому одно из первых изданий трактата Иммануила Канта «К вечному миру» 1796 года издания. После этого в сети обратили внимание, что на первой странице книги имелся штамп «Академический читальный зал во Львове». В связи с этим ряд пользователей заподозрил, что данная книга могла быть украдена нацистами во время немецкой оккупации Львова.

«На штампе ясно указано, что книга, подаренная французским президентом папе Франциску, раньше была собственностью (тогдашней) библиотеки польского университета во Львове… Мягко говоря, неловко», — написал Пшчел.

Глава Польского института международных отношений Славомир Дембский отметил в Twitter, что инцидент «требует выяснения». По его словам, существует вероятность, что еще до Второй мировой войны это издание обменяли на книгу из коллекции какой-то другой библиотеки. «Однако немцы массово грабили польские библиотеки и архивы, так что это все еще наиболее вероятный источник ее происхождения», — заключил он.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что ведомство уже начало изучать информацию о подарке Макрона, однако пока не готово сделать какие-либо заявления по этому поводу, передает РИА Новости.

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Варвара Кошечкина
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