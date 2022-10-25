Сообщение об утечке радиации в крымском селе Краснокаменка оказалось недостоверным

Сообщение об утечке радиации в Крыму оказалось недостоверным.

В публикации от 24 октября пользовательницы Любови Орловой в LiveJournal, авторизованной через аккаунт во «ВКонтакте», сказано, что возле села Краснокаменка, расположенного на южном берегу Крыма, в результате аварии якобы произошла утечка радиации. Также сообщается о том, что из-за случившегося пострадали местные жители, однако точное число «жертв» не называется.

Автор публикации не указывает источника изложенных данных, а также не приводит никаких других подробностей происшествия или официальных комментариев. Женщина подчеркивает, что любые сведения о ЧП якобы будут скрываться, а также призывает местных жителей следить за своим самочувствием. Кроме того, она приводит описание некоего «Обьекта-712» — существовавшей во времена СССР спецбазы для хранения ядерного оружия недалеко от Феодосии, где, по ее словам, и произошла авария. В подтверждение своих слов Орлова разместила абстрактные скрины карт, на которых запечатлено «активное возобновление деятельности» в районе хранилища.

Журналист и политолог Сергей Карнаухов провел собственное расследование по факту публикации и пришел к выводу, что информация не соответствует действительности, так как аккаунт Орловой является фейковым: фотографии для него «позаимствованы» у другой, реальной пользовательницы, с небольшой аудиторией, а сам он был создан в июле 2022 года — по всей видимости, с целью тиражирования заведомо ложных данных.

Расследователь также выяснил, что страница регистрировалась на украинский номер телефона, владелец которого, согласно биллингу, постоянно находится в одном из украинских городов и в Россию никогда не въезжал. Кроме того, на этот же украинский телефон зарегистрирован аккаунт пользователя Матвея Лебедева в «Одноклассниках», который якобы проживает в Воронеже. «Делаем первый важный вывод: против нас работают украинские спецслужбы!» — заключил Карнаухов.

Публикация не получила широкого распространения в СМИ или в соцсетях. Как заметил Карнаухов, ее растиражировали лишь некоторые «заблаговременно подготовленные для информационных атак сети», к примеру, несколько сообществ в «Одноклассниках»: «Керчь: объявления, барахолка, куплю, продам», «Отдых в Крыму, г. Евпатория», «СВОУ — с. Перевальное, Крым», «Купи–продай в Джанкой», «Знакомства в Крыму: Ялта, Севастополь, Симферополь».