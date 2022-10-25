Премьер Британии выразил надежду на скорую встречу с Зеленским

Премьер Британии Сунак выразил надежду на скорую встречу с президентом Украины Зеленским

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил надежду на скорую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера по итогам разговора политиков, пишет РИА Новости.

25 октября король Карл III подтвердил вступление Риши Сунака в должность премьер-министра страны. Монарх также дал ему первое поручение: формирование нового правительства.

20 октября Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку. Политик признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера.