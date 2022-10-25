Ушедший из России поставщик оборудования для верфей назвал размер потерь
Уход из России заставил финскую машиностроительную компанию Wärtsilä, занимающуюся выпуском оборудования для судостроительных верфей, списать 200 миллионов евро. Об этом говорится в финансовом отчете компании, на который ссылается РИА Новости.
Операционный результат по итогам трех кварталов снизился на 232 миллиона евро, приведя к убытку в размере 62 миллиона евро. Год назад компания получила прибыль в 170 миллионов евро. Потери, помимо истории с Россией, связаны с сокращением производства в итальянском Триесте, приведшим к расходам в размере 75 миллионов евро.
Wärtsilä в июле продала часть своих российских активов местному менеджменту, а другие перевела за пределы страны. Потери не привели к сокращению бизнеса — по итогам отчетного периода количество заказов выросло на 24 процента, а чистые продажи — на 28 процентов.
Компания является мировым лидерм в области инновационных технологий и производственных решений на протяжении всего жизненного цикла для морского и энергетического рынков. Ее уход из России связан с вводом российских войск на территорию Украины. Взамен она создала новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские мощности за пределами России.
Ранее российские власти заявили о планах построить к 2030 году более 90 балкерных судов различных классов для увеличения экспорта насыпных грузов. Вместе с тем эксперты предупреждают, что имеющихся мощностей верфей для такого проекта не хватит, к тому же они уже загружены заказами. А строительство новых осложняется отсутствием оборудования.