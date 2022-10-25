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12:55, 25 октября 2022Экономика

Ушедший из России поставщик оборудования для верфей назвал размер потерь

Финский поставщик оборудования для верфей Wärtsilä списал €200 млн после ухода из России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Уход из России заставил финскую машиностроительную компанию Wärtsilä, занимающуюся выпуском оборудования для судостроительных верфей, списать 200 миллионов евро. Об этом говорится в финансовом отчете компании, на который ссылается РИА Новости.

Операционный результат по итогам трех кварталов снизился на 232 миллиона евро, приведя к убытку в размере 62 миллиона евро. Год назад компания получила прибыль в 170 миллионов евро. Потери, помимо истории с Россией, связаны с сокращением производства в итальянском Триесте, приведшим к расходам в размере 75 миллионов евро.

Wärtsilä в июле продала часть своих российских активов местному менеджменту, а другие перевела за пределы страны. Потери не привели к сокращению бизнеса — по итогам отчетного периода количество заказов выросло на 24 процента, а чистые продажи — на 28 процентов.

Компания является мировым лидерм в области инновационных технологий и производственных решений на протяжении всего жизненного цикла для морского и энергетического рынков. Ее уход из России связан с вводом российских войск на территорию Украины. Взамен она создала новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские мощности за пределами России.

Ранее российские власти заявили о планах построить к 2030 году более 90 балкерных судов различных классов для увеличения экспорта насыпных грузов. Вместе с тем эксперты предупреждают, что имеющихся мощностей верфей для такого проекта не хватит, к тому же они уже загружены заказами. А строительство новых осложняется отсутствием оборудования.

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Платон Щукин
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