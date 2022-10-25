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21:27, 25 октября 2022Ценности

Российский журналист заключил брак с экс-участником шоу «Замуж за Бузову»

Журналист Михаил Зыгарь женился в Португалии на актере Жан-Мишеле Щербаке
Михаил Зыгарь

Михаил Зыгарь. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналист Михаил Зыгарь (признан в России СМИ-иноагентом) заключил брак в Португалии. Его супругом стал актер Жан-Мишель Щербак. Об этом Зыгарь сообщил в своем Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы поженились (наверное, правильно говорить "вышли замуж"). Любовь, свобода, правда, счастье. Пора начинать освобождение с самих себя», — написал российский журналист.

В свою очередь, Жан-Мишель Щербак, известный своим участием в шоу «Замуж за Бузову», выложил на своей странице в соцсети видео, в котором собраны яркие моменты совместной жизни с Зыгарем. В комментариях пару поддержала поэтесса Вера Полозкова. «Это большой день», — отметила она.

21 октября Минюст России включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, журналиста Михаила Зыгаря.

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Юлия Мискевич
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