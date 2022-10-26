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04:30, 26 октября 2022Наука и техника

Камеры рекордного разрешения появятся на дешевых смартфонах

Android Authority: дешевый Redmi Note 12 Pro Plus получит камеру на 200 мегапикселей

Фото: Bobby Yip / Reuters

Производители смартфонов начнут оснащать доступные устройства камерами рекордного разрешения. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты тематического портала сослались на появившийся в соцсетях Xiaomi тизер смартфона Redmi Note 12 Pro Plus. Согласно описанию, дешевый аппарат будет иметь камеру с основным объективом разрешением 200 мегапикселей. В компании отметили, что это первый телефон с подобной камерой в линейке бренда.

Авторы медиа отметили, что камеры рекордного разрешения перестают быть отличительной особенностью дорогих смартфонов. Специалисты подчеркнули, что новый аппарат Redmi получит сенсор Samsung Isocell HPX, который будет поддерживать три режима съемки — с разрешением 200, 50 и 12,5 мегапикселей.

В линейке Xiaomi уже есть смартфон с камерой разрешением 200 мегапикселей — это представленный в начале октября Xiaomi 12T Pro. На европейском рынке аппарат оценили в 749 евро.

Первым смартфоном на рынке, который получил камеру на 200 мегапикселей, оказался Moto X30 Pro. Девайс представили в конце лета.

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Андрей Ставицкий
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