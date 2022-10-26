В России предупредили США о недопустимости вовлечения в бои на Украине

Посол РФ Антонов: Россия предупредила США о недопустимости вовлечения в бои на Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российские дипломаты предупредили США о недопустимости подключения к боям на Украине. Он подчеркнул, что прямое вовлечение в конфликт американских военнослужащих приведет к катастрофе, передает РИА Новости.

«Непосредственное участие американских военных в боевых действиях приведет к катастрофическим последствиям. Убежден, что дальнейшее нагнетание обстановки не в интересах Вашингтона», — заявил глава дипломатической миссии.

Антонов добавил, что США все больше вовлекаются в конфликт на Украине. Он отметил, что Россия в официальном порядке обратила внимание американских чиновников на недопустимость подобных заявлений командиров Соединенных Штатов.

Посол выразил надежду, что Белый дом и Пентагон в состоянии остановиться у опасной черты, несмотря на то что трудно предугадать, насколько далеко готов зайти Вашингтон.

Ранее стало известно, что США разместили в Румынии свою 101-ю дивизию. По словам командиров, американские военные прибыли для защиты территории НАТО, однако «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу Украины».

