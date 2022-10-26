В Сети обвинили госсекретаря США Блинкена в подталкивании мира к ядерной войне
Пользователи Сети обвинили госсекретаря США Энтони Блинкена в подталкивании мира к ядерной войне. Соответствующие комментарии они оставили под его записью в Twitter о встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Глава Госдепартамента сообщил, что провел встречу по ряду важнейших проблем глобальной безопасности, включая «незаконную и неспровоцированную войну России против Украины».
Пользователей возмутила формулировка «неспровоцированная». Они указали, что Соединенные Штаты сами спровоцировали этот конфликт.
«Расширение НАТО на восток является главной причиной конфликта между Россией и Украиной. Если НАТО решит проблему, мир станет более мирным», — заявил комментатор с никнеймом @xngzutinxi1.
Пользователь @ChrisHowell5 выразил мнение, что МАГАТЭ скомпрометировано и находится под контролем США.
«Мы деградируем до риска ядерной войны. Что вы собираетесь с этим делать?» — задался вопросом @MisterIronnn.
Ранее обозреватель американского журнала The Federalist Кэтрин Томпсон обвинила власти США в нежелании окончить конфликт на Украине. По ее словам, администрация президента США Джо Байдена использует украинский кризис в своих целях.