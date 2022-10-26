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21:23, 26 октября 2022Мир

В Сети обвинили госсекретаря США Блинкена в подталкивании мира к ядерной войне

Пользователи Twitter обвинили госсекретаря США Блинкена в провоцировании ядерной войны
СюжетРоссия и НАТО:
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: S. Barros/ Globallookpress.com

Пользователи Сети обвинили госсекретаря США Энтони Блинкена в подталкивании мира к ядерной войне. Соответствующие комментарии они оставили под его записью в Twitter о встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Глава Госдепартамента сообщил, что провел встречу по ряду важнейших проблем глобальной безопасности, включая «незаконную и неспровоцированную войну России против Украины».

Пользователей возмутила формулировка «неспровоцированная». Они указали, что Соединенные Штаты сами спровоцировали этот конфликт.

«Расширение НАТО на восток является главной причиной конфликта между Россией и Украиной. Если НАТО решит проблему, мир станет более мирным», — заявил комментатор с никнеймом @xngzutinxi1.

Пользователь @ChrisHowell5 выразил мнение, что МАГАТЭ скомпрометировано и находится под контролем США.

«Мы деградируем до риска ядерной войны. Что вы собираетесь с этим делать?» — задался вопросом @MisterIronnn.

Ранее обозреватель американского журнала The Federalist Кэтрин Томпсон обвинила власти США в нежелании окончить конфликт на Украине. По ее словам, администрация президента США Джо Байдена использует украинский кризис в своих целях.

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Марина Совина
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