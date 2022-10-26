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12:52, 26 октября 2022Экономика

В России стали покупать больше водки

Росалкогольрегулирование сообщило о росте продаж водки в январе-сентябре на 6,4 процента

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Продажи водки в России в период с января по сентябрь выросли на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 3,4 миллиона декалитров, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росалкогольрегулирования.

За указанный период россияне стали также покупать больше коньяка (плюс 3,6 процента, объем составил 8,9 миллиона декалитров). Продажи ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов резко сократились — на 30 процентов, а вот крепостью выше этого уровня выросли на 27 процентов, сообщили в ведомстве.

Пива и пивных напитков продали меньше, чем годом ранее: продажи снизились на 4,2 процента, категория сидра, пуаре и медовухи показала падение в 15,6 процента. Общие продажи алкогольных продуктов без учета двух указанных секторов возросли на 3,5 процента — до 161,95 миллиона декалитров. Небольшой рост, менее процента, показали продажи вина, рост в 7,9 процента — игристых и шампанских вин, объемы составили 41,2 миллиона и 12,9 миллиона декалитров соответственно.

При этом ассортимент импортного алкоголя сокращается, обращают внимание ретейлеры. Представленность виски на полках к октябрю снизилась на 50 процентов, шампанского — на 95 процентов, импортного пива — на 40 процентов, остальных категорий — на 35 процентов, говорили в АКОРТ.

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Платон Щукин
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