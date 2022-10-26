В Москве подорожал один тип жилья

NF Group: стоимость квартир и апартаментов бизнес-класса выросла на три процента

В третьем квартале 2022 года в Москве выросла стоимость квартир и апартаментов бизнес-класса. О подорожании одного типа жилья в столице сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании NF Group.

Средневзвешенная цена за квадратный метр в подобных объектах в июле-сентябре выросла на три процента до 485 тысяч рублей. По данным аналитиков, в указанный период в Москве продали в 1,5 раза больше квартир в сегменте бизнес-класса, чем во втором квартале. Скидки на некоторые объекты достигли 20 процентов.

Эксперты объяснили динамику изменения цен отложенным спросом и появлением акций от застройщиков. Однако относительно предыдущего года количество проданных объектов снизилось более чем на 40 процентов.

Ранее аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» определили, что по итогам третьего квартала 2022 года жилье в новостройках бизнес-класса сильнее всего подорожало в Пресненском районе Москвы. Средняя стоимость одного квадратного метра в строящихся домах бизнес-класса в этом районе выросла на 51,8 процента.