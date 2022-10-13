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19:27, 13 октября 2022Среда обитания

Названы районы Москвы с максимально подорожавшим жильем бизнес-класса

РБК: в Москве жилье бизнес-класса сильнее всего подорожало в Пресненском районе

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

По итогам третьего квартала 2022 года жилье в новостройках бизнес-класса сильнее всего подорожало в Пресненском районе Москвы. Локации столицы с максимальным ростом цен на квартиры в этом сегменте назвали аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, средняя стоимость одного квадратного метра в строящихся домах бизнес-класса в этом районе выросла на 51,8 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м и достигла 494,7 тысячи рублей.

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Второе место в рейтинге занимает Савеловский район — там средняя стоимость «квадрата» выросла на 25,4 процента, до 423,5 тысячи рублей. На третьем месте оказался район Лефортово с подорожанием одного квадратного метра на 23,3 процента, до 391,4 тысячи рублей. В пятерку лидеров также вошли районы Раменки (плюс 16,8 процента, до 477,5 тысячи рублей) и Даниловский (плюс 15,7 процента, до 464 тысяч рублей). В целом в старых границах Москвы, по оценкам «НДВ Супермаркет Недвижимости», средняя цена «квадрата» жилья бизнес-класса за год подорожала на 15,5 процента, до 444 тысячи рублей.

Ранее специалисты компании Est-a-Tet назвали районы Москвы с наиболее подешевевшими новостройками бизнес-класса. Сильнее всего цены на жилье в этом сегменте по итогам третьего квартала 2022 года опустились в Тропарево-Никулино — на 12 процентов по сравнению с показателями второго квартала, до 506 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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