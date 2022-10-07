Определены районы Москвы с подешевевшим жильем бизнес-класса

Est-a-Tet: ЖК бизнес-класса подешевели в районах Тропарево-Никулино и Нагорный

В третьем квартале 2022 года жилье в новостройках бизнес-класса сильнее всего подешевело в столичном районе Тропарево-Никулино. Локации Москвы с заметным снижением цен в этом сегменте определили аналитики Est-a-Tet в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках бизнес-класса в Тропарево-Никулино упала на 12 процентов по сравнению с итогами прошлого квартала, до 506 тысячи рублей. Втрое место занимает район Нагорный — там «квадрат» в среднем подешевел на 11 процентов, до 421 тысячи рублей. Третью строчку занял Басманный район со снижением стоимости квадратного метра на 10 процентов, до 538,1 тысячи рублей.

В пятерку лидеров также вошли районы Черемушки (минус 9 процентов, до 347,5 тысячи рублей за «квадрат») и Фили-Давыдково (минус 7 процентов, до 370 тысяч рублей за «квадрат»). При этом в среднем в старых границах Москвы средняя стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса по итогам третьего квартала 2022 года выросла на 0,6 процента, до 438,9 тысячи рублей.

Ранее аналитики ЦИАН назвали локации Москвы с подешевевшей арендой однокомнатной квартир. Лидером рейтинга стал район Нагатино-Садовники — в сентябре ставки найма там упали на 19,9 процента, до 44,7 тысячи рублей в месяц.