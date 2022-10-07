Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Определены районы Москвы с подешевевшим жильем бизнес-класса

Est-a-Tet: ЖК бизнес-класса подешевели в районах Тропарево-Никулино и Нагорный

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

В третьем квартале 2022 года жилье в новостройках бизнес-класса сильнее всего подешевело в столичном районе Тропарево-Никулино. Локации Москвы с заметным снижением цен в этом сегменте определили аналитики Est-a-Tet в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках бизнес-класса в Тропарево-Никулино упала на 12 процентов по сравнению с итогами прошлого квартала, до 506 тысячи рублей. Втрое место занимает район Нагорный — там «квадрат» в среднем подешевел на 11 процентов, до 421 тысячи рублей. Третью строчку занял Басманный район со снижением стоимости квадратного метра на 10 процентов, до 538,1 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

В пятерку лидеров также вошли районы Черемушки (минус 9 процентов, до 347,5 тысячи рублей за «квадрат») и Фили-Давыдково (минус 7 процентов, до 370 тысяч рублей за «квадрат»). При этом в среднем в старых границах Москвы средняя стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса по итогам третьего квартала 2022 года выросла на 0,6 процента, до 438,9 тысячи рублей.

Ранее аналитики ЦИАН назвали локации Москвы с подешевевшей арендой однокомнатной квартир. Лидером рейтинга стал район Нагатино-Садовники — в сентябре ставки найма там упали на 19,9 процента, до 44,7 тысячи рублей в месяц.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о прибытии подкрепления на краснолиманское направление
Россиянам предсказали волну банкротств
Открыта новая функция мозжечка
Сыр в России подорожал на четверть
Бывший боец «Азова» торговал наркотиками в Петербурге
Еще в одном российском регионе завершили частичную мобилизацию
Внешность 64-летней Мадонны без ретуши напугала фанатов
Определены районы Москвы с подешевевшим жильем бизнес-класса
Ведущая Первого канала объявила о возвращении популярного шоу
Россия предостерегла США от углубления вмешательства в конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.