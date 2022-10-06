Названы районы Москвы с наиболее подешевевшей арендой «однушек»

В сентябре цены на аренду «однушек» в Москве сильнее всего упали в Нагатино-Садовниках

В сентябре 2022 года цены на аренду однокомнатных квартир в Москве сильнее всего снизились в районе Нагатино-Садовники. За месяц средняя стоимость съема такого жилья там упала на 19,9 процента, до 44,7 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики ЦИАН, пишет РБК.

Вторую строчку в списке районов с наиболее подешевевшей арендой «однушек» занял Басманный район с отрицательной динамикой в 19,3 процента. За месяц средняя ставка там подешевела до 58,8 тысячи рублей. Замкнул строчку Останкинский район с показателем в минус 19,2 процента, до 48,8 тысячи рублей за аренду в месяц. В пятерку также попали районы Преображенское и Левобережный, где стоимость съема однокомнатных квартир за месяц упала на 18,8 и 16,1 процента, до 45,5 тысячи рублей и 46,4 тысячи рублей соответственно.

По словам специалиста «ЦИАН.Аналитики» Виктории Кирюхиной, районы, попавшие в лидеры по снижению цен на аренду, объединяет то, что за последний месяц в них резко возрос объем предложения — сильнее, чем в среднем по городу (на 34 процента). В Басманном и Останкинском районах за этот период количество доступных для съема «однушек» увеличилось вдвое, а в Нагатино-Садовниках и Преображенском — в полтора раза. «В Левобережном рост предложения среднерыночный (плюс 29 процентов), но из-за удаленности локации найти арендатора здесь сложнее, тем более на фоне роста конкуренции и падения спроса», — объяснила Кирюхина.

В октябре эксперты рынка недвижимости пришли к выводу, что москвичи потеряли интерес к аренде элитного жилья. Согласно их данным, в девятом месяце 2022 года в Москве спрос на аренду элитных квартир средней стоимостью в 200-250 тысяч рублей в месяц рухнул на 30-40 процентов относительно аналогичного периода 2021 года — в основном из-за переезда части съемщиков за границу.