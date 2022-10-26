В Сочи началась научно-просветительская конференция «ДНК России»

В Сочи с 26 по 30 октября проходит научно-просветительская конференция «ДНК России»

Принципы формирования современного понятийного пространства общественных наук и новые подходы к их преподаванию стали главной темой Всероссийской научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук «ДНК России», которая проходит в Сочи с 26 по 30 октября. В первый день участники говорили о доминирующих в стране социально-политических идеях, способах трансформации современного миропорядка и коллективном образе будущего российского общества.

Организаторами конференции выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российское общество «Знание», Экспертный институт социальных исследований и МГУ имени М.В. Ломоносова.

На площадке в сочинском санатории «Знание» собрались более 200 специалистов со всей страны, в том числе деканы, заведующие кафедрами и ведущие представители профессорско-преподавательского состава вузов. Участники объединились, чтобы обсудить новый подход в преподавании блока гуманитарных и общественных дисциплин в высшей школе, который будет соответствовать национальным интересам, идейным и ценностным основам государства.

Участников поприветствовал помощник президента РФ Владимир Мединский, который отметил, что конференция поможет преподавателям высшей школы вместе понять, как дальше выстраивать образовательный процесс, с ориентацией на фундаментальные национальные ценности и приоритеты. «Мне бы хотелось, чтобы мы как можно больше говорили о смыслах, содержании, о сути общественных наук, о тех вопросах бытия и жизни собственной страны, на которые общественные науки должны пытаться найти ответы. Желаю вам продуктивной работы, чтобы каждый имел возможность высказаться, доказать свою точку зрения, познать что-то новое и вернуться с конференции обогащенным», – подчеркнул Владимир Мединский.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль в своем приветственном слове сделал акцент на том, что сегодня как никогда важно сохранять наследие страны и бережно передавать его молодёжи. «Сейчас, когда против России развернута информационная война, когда ведется война с нашей историей, культурой, с нашим наследием, когда коллективный Запад пытается вычеркнуть выдающуюся роль России в формировании мировой науки, освоении космоса, развитии культуры и искусства, я убежден, что нам необходимо сконцентрировать усилия просвещения на сохранении культурно-исторического наследия своей страны и передаче этих знаний новому поколению. И, безусловно, ключевую роль в этом играют преподаватели. Те, кого можно назвать по призванию наставниками. И мне хочется, чтобы Российское общество «Знание» всегда было надежным партнером в решении этой задачи», – сказал Максим Древаль.

Программа первого дня началась с трех лекций, которые позволили участникам сформировать общее понимание исходной ситуации и задач, которые стоят перед преподавательским сообществом.

Первым выступил начальник управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев, который сформулировал предпочтительный подход к разработке учебно-методического курса «Основы российской государственности» и отметил, что он должен быть в основе своей, как минимум, трехкомпонентный.

«Обязательно необходима рамка национальных целей, которые должны быть четко провозглашены и понятны. Второе – рамка исторического опыта. Невозможно существовать без своих корней, без источников, поскольку развитие любого государства – это развитие во времени, непрерывный процесс, и здесь заложены вневременные ценности. Еще одна рамка – социологического запроса, потому что, не понимая всей полноты потребностей и установок в обществе крайне сложно будет конструировать цели и образ будущего российской государственности, и нужно учитывать эти рамки, хотя только ими мы, скорей всего, не ограничимся», – подчеркнул Александр Харичев.

Историк, политолог, доктор исторических наук, профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Вардан Багдасарян прочитал лекцию о трансформации современного миропорядка.

«По состоянию на 2022 год мир изменился принципиально. Мы оказались в острой фазе цивилизационного конфликта, возможно, даже не просто цивилизационного, а глобального столкновения ценностей. Современные, доминирующие до 2022 года общественные науки оказались нефункциональны и не готовы к сложившейся ситуации. Куда идет мир? Здесь нет принципиального консенсуса. Я вспоминаю фразу Черчилля: «Чтобы заглянуть подальше в будущее, надо заглянуть поглубже в прошлое». Из разных моделей истории вытекают разные проекции будущего. Их трудно совместить, они оппонируют друг к другу, консенсуса в этом отношении нет и мы, выстраивая разные исторические модели, представляем разный образ будущего», – отметил профессор.

Вардан Багдасарян также подчеркнул, что в современном мире, видимо, не избежать борьбы между множеством существующих систем мироустройства. «Если мы фиксируем эту борьбу, без чего нельзя одержать победу? Это три позиции. Нельзя победить врага, опираясь на ценности врага. Нельзя победить врага, являясь частью врага, потому что часть не побеждает целое. Наконец, нельзя победить врага, играя по правилам врага. Если так победить нельзя, возникает вопрос – а как победить можно? Нужна новая идентичная российская идеология, другая, основанная на других ценностях. Не встраиваться в систему глобального капитализма, который западноцентричен, а строить новую, российскоцентричную миросистему. И, наконец, должны появиться идентичные общественные науки, теории управления, которые построены на наших ценностных установках», – сказал Вардан Багдасарян.

Дни конференции будут очень насыщенными для участников. В программе лекции на злободневные темы, групповая работа, доклады по итогам работы групп. Специально для отбора организаторов дискуссий в преддверии конференции был организован конкурс эссе по 11 направлениям. Участникам предлагалось поделиться своими взглядами на развитие политэкономии, современный глобализм, кризис либеральной демократии, трансформацию современного миропорядка, роль России в мире. Также можно было выразить мнение об информационных войнах, защите национально-государственного суверенитета, правовом регулировании внутриполитических процессов, идеологических основах российского государства и специфике социально-политических взглядов студентов нашей страны.

Конференция «ДНК России» является частью масштабного проекта «ДНК России», который разработан в соответствии с поручением Президента РФ экспертно-методическим советом комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Наука», Министерством науки и высшего образования РФ для повышения качества преподавания общественных наук. Проект направлен на вовлечение академического сообщества в процесс выработки комплексного подхода к развитию учебно-методического и научно-исследовательского сопровождения государственной политики в области просвещения, высшего образования и молодежной политики.

