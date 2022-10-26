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14:39, 26 октября 2022Россия

В Совфеде допустили вероятность переговоров России и США по Украине

Сенатор Карасин допустил вероятность переговоров России и США по Украине

Фото: Tom Brenner / Reuters

Член Совета Федерации Григорий Карасин допустил вероятность того, что США и Россия смогут провести переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Так он прокомментировал письмо конгрессменов США президенту Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией, пишут «Известия».

По словам сенатора, между Соединенными Штатами и Россией есть движение в направлении проведения встреч и контактов для обмена мнениями о будущем мироустройстве, а также характере взаимоотношений между державами в контексте кризиса на Украине.

Кроме того, Карасин выразил уверенность, что подобное предложение может повториться и будет повторяться, пока «не пробьет брешь во внешнеполитическом менталитете США».

В понедельник, 24 октября, появилась информация о письме, в котором группа из 30 конгрессменов-представителей Демократической партии США призвала Байдена радикально изменить подход к конфликту на Украине и начать прямые переговоры с Россией.

Позже законодатели свое письмо отозвали. Конгрессмен-демократ от штата Вашингтон Прамила Джаяпал заявила, что послание было составлено несколько месяцев назад и направлялось без одобрения и необходимых согласований.

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Сергей Истомин
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