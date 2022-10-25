Конгрессмены отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией

Законодатели США отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией

Группа законодателей из Палаты представителей Конгресса США отозвала письмо американскому лидеру Джо Байдену с призывом изменить подход к украинским событиям и начать переговоры с Россией. Об этом говорится в заявлении демократа от штата Вашингтон Прамилы Джаяпал.

Письмо, составленное несколько месяцев назад, было направлено сотрудниками без одобрения и необходимых согласований, отмечается в сообщении. В связи с этим может создаться ложное впечатление, что часть демократов против оказания поддержки Киеву.

«Некоторые воспринимают его как аналог недавнего заявления лидера республиканского меньшинства [Палаты представителей Конгресса Кевина] Маккарти, в котором он угрожает прекратить помощь Украине, если республиканцы придут к власти», — объяснила Джаяпал решение отозвать письмо.

Ранее в Белом доме сообщили, что знают об этом письме и ценят «обеспокоенность тем, что происходит на войне на Украине». Однако США не будут вести переговоров с Россией без участия Украины.