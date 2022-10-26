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13:13, 26 октября 2022Силовые структуры

Российские таможенники изъяли у контрабандистов золотой пистолет Glock 17

ФТС пресекла канал контрабанды драгметалла и изъяла у членов ОПГ золотой пистолет Glock 17

Фото: пресс-служба таможни

Сотрудники Московской областной таможни пресекли канал контрабанды драгоценных металлов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Члены организованной преступной группировки (ОПГ) прятали драгметаллы в портативных зарядках, колонках, планшетах и вывозили их за рубеж в багаже. В квартирах соучастников в Москве и Подмосковье силовики нашли золотые слитки, три единицы огнестрельного оружия без документов к нему, а также 70 тысяч долларов наличными. Среди изъятого — золотой пистолет Glock 17, уточнил источник «Ленты.ру».

Одного из подельников задержали в аэропорту Домодедово. Мужчина пытался отправить в Турцию золото и палладий весом более 4,5 килограмма. Слитки были обнаружены в багаже фигуранта после вскрытия блока питания компьютера — в нем лежала прямоугольная пластина из металла белого цвета.

Также мужчина перевозил еще девять девайсов — три адаптера, три внешних аккумулятора и две музыкальные колонки, планшет. Экспертиза показала, что в них также были спрятаны драгметаллы стоимостью 17,5 миллиона рублей.

В ходе расследования таможенники прибыли в Смоленскую область. На одном из производств они обнаружили кустарную лабораторию, в которой фигуранты очищали от примесей металлы, извлеченные из микросхем, конденсаторов и транзисторов, а затем нелегально вывозили их за границу. В отношении соучастников возбудили дело. Им грозит до 12 лет колонии.

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Елизавета Новикова
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