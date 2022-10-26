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15:28, 26 октября 2022Среда обитания

В России начали продавать собственную версию китайской машины

В России начались продажи электромобиля Evolute i-Pro за 2,99 миллиона рублей

Фото: Evolute

В России стартовали продажи электромобиля Evolute i-Pro, который считается местной версией китайского Dongfeng Aeolus E70. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Рекомендованная цена седана i-Pro составила 2,99 миллиона рублей. Собственная версия китайской машины оснащена электродвигателем мощностью 150 лошадиных сил. Автомобиль может развивать скорость до 145 километров в час. Батареи при расходе в 12,62 кВт на 100 километров хватит на 433 километра пути.

По информации производителя, автомобиль можно будет зарядить на 80 процентов за 35 минут. Машина представлена в единственной комплектации, которая включает цифровой информационный центр водителя, а также системы курсовой устойчивости, стабилизации и помощи при трогании на подъем.

Ранее компания Rolls-Royce показала свой первый полностью электрический автомобиль. Он представляет собой купе Spectre будет доступен для покупки в четвертом квартале 2023 года. Машина способна разогнаться до 100 километров в час за 4,5 секунды.

Нина Ташевская
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