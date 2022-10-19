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20:48, 19 октября 2022Среда обитания

Rolls-Royce показал первый электромобиль

Компания Rolls-Royce показала первое полностью электрическое купе Spectre

Компания Rolls-Royce показала свой первый полностью электрический автомобиль. Об этом сообщает Dezeen.

Новый автомобиль представляет собой купе Spectre. Машина будет доступна для покупки в четвертом квартале 2023 года. Ее дизайн был вдохновлен образом современной яхты — двигаясь по дороге, автомобиль создает ощущение плавного движения. При разработке дизайна салона создатели взяли за основу звездное небо. Автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час за 4,5 секунды.

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Бренд планирует развивать производство электрокаров и пообещал к 2030 году стать полностью электрическим. На данный момент генеральный директор компании Торстен Мюллер-Отвос назвал Spectre самым совершенным продуктом, который они когда-либо производили.

В августе немецкий автоконцерн Volkswagen начал производить полностью электрический фургон ID Buzz. За основу модели взяли культовый автомобиль компании, получивший популярность в 1950-х годах. Электрокар сделали похожим на модель Transporter T1.

Нина Ташевская
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