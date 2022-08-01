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Volkswagen сделал электрическим культовый автомобиль

Автоконцерн Volkswagen начал производство электрического фургона ID Buzz

Фото: AutobildEs / Wikimedia Commons

Немецкий автоконцерн Volkswagen начал производить полностью электрический фургон ID Buzz. За основу модели взят культовый автомобиль компании, получивший популярность в 1950-х годах. Об этом сообщает Dezeen.

Электрокар сделали похожим на модель Transporter T1. Однако для капота выбрали более плоскую форму без выступов, украсив логотипом компании. Сходство с предшественником выразили в двухцветной окраске. Автомобиль доступен для покупки в Европе. Он оборудован электродвигателем мощностью 150 кВт, с 5 до 80 процентов его можно зарядить за 30 минут.

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В салоне автомобиля решили отказаться от кожи и выбрали переработанные материалы. Внутри могут разместиться пять человек, позже появятся шести- и семиместные модели. «T1 был иконой 1950-х годов. С помощью ID Buzz мы трансформируем ДНК культовой машины для эпохи электромобилей, передавая ее гены и элементы дизайна веку цифровых технологий», — объяснил автомобильный дизайнер Йозеф Кабань.

В октябре 2021 года Volkswagen задумал выпустить беспилотную машину скорой помощи. На выставке ITS World Congress в Гамбурге компания представила прототип модели электрического минивэна ID. Buzz, оборудованный для перевозки медработников и оказания помощи пациентам.

Нина Ташевская
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