Volkswagen сделал электрическим культовый автомобиль

Автоконцерн Volkswagen начал производство электрического фургона ID Buzz

Немецкий автоконцерн Volkswagen начал производить полностью электрический фургон ID Buzz. За основу модели взят культовый автомобиль компании, получивший популярность в 1950-х годах. Об этом сообщает Dezeen.

Электрокар сделали похожим на модель Transporter T1. Однако для капота выбрали более плоскую форму без выступов, украсив логотипом компании. Сходство с предшественником выразили в двухцветной окраске. Автомобиль доступен для покупки в Европе. Он оборудован электродвигателем мощностью 150 кВт, с 5 до 80 процентов его можно зарядить за 30 минут.

В салоне автомобиля решили отказаться от кожи и выбрали переработанные материалы. Внутри могут разместиться пять человек, позже появятся шести- и семиместные модели. «T1 был иконой 1950-х годов. С помощью ID Buzz мы трансформируем ДНК культовой машины для эпохи электромобилей, передавая ее гены и элементы дизайна веку цифровых технологий», — объяснил автомобильный дизайнер Йозеф Кабань.

В октябре 2021 года Volkswagen задумал выпустить беспилотную машину скорой помощи. На выставке ITS World Congress в Гамбурге компания представила прототип модели электрического минивэна ID. Buzz, оборудованный для перевозки медработников и оказания помощи пациентам.