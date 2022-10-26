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16:58, 26 октября 2022Ценности

Аномально высокий лоб девушки вызвал споры в сети

TikTok-блогерша miyaahsrevenge показала высокий лоб на камеру и вызвала споры в сети

Кадр: @miyaahsrevenge / TikTok

Блогерша miyaahsrevenge показала высокий лоб на камеру и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка присоединилась к флешмобу в TikTok и показала деталь, которая, по словам окружающих, портит ее лицо. Так на размещенных кадрах она предстала с длинными распущенными волосами и накладными ресницами, прикрыв ладонью область над бровями. Затем инфлюэнсерша опустила руку, продемонстрировав особенность своей внешности. «Ролик был снят в шутку. Я знаю, что у меня большая голова, но я не верю, что это ухудшает мое лицо. (...) И это не значит, что вам можно писать язвительные комментарии. Любите себя», — обратилась она к зрителям.

Ролик набрал 8,8 миллиона просмотров. При этом часть зрителей предложили блогерше изменить прическу из-за аномального размера лба. «Извините, я засмеялся», «Видео меня напугало», «Тебе следует сделать челку», — заявили они.

В то же время другие пользователи поддержали девушку. «Все еще красивая», «Ты великолепна!», «Ты прекрасно выглядишь», «Не слушай других, ты выглядишь потрясающе, сногсшибательно и прекрасно, а люди просто не умеют себя вести», — отметили зрители.

Ранее в октябре сообщалось, что блогерша с никнеймом @sam.mcnab показала глаза на камеру и удивила зрителей их аномальным размером.

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Алина Гостева
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