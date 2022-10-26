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09:49, 26 октября 2022Ценности

В сети удивились аномальному размеру глаз девушки

TikTok-блогершу @sam.mcnab сравнили с мистером Бином из-за ее больших глаз

Кадр: @sam.mcnab / TikTok

Блогерша с никнеймом @sam.mcnab показала глаза на камеру и удивила зрителей их аномальным размером. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка присоединилась к флешмобу в соцсети и показала деталь, которая, по словам окружающих, портит ее лицо. Инфлюэнсерша предстала перед камерой, заслонив пальцами область ниже бровей, а затем убрала руку, продемонстрировав большие глаза круглой формы. При этом на размещенных кадрах видно пространство между радужной оболочкой глаза и веками. «Я люблю свои глаза, это просто тренд», — в то же время отметила автор ролика.

Видео набрало около девяти миллионов просмотров. Юзеры высказали свое мнение о нем в комментариях, сравнив девушку с персонажами мультфильмов и кино. «Почему у тебя такие удивительные глаза?», «Они очень красивые», «Ты неожиданно прекрасна», «Ты похожа на персонажа Тима Бертона (американский кинорежиссер и мультипликатор — прим. «Ленты.ру»)», «Ты выглядишь как мистер Бин», «А как ты моргаешь?» — написали пользователи сети.

Ранее в октябре американка Басия Квери прославилась в сети благодаря неожиданному размеру увеличенных губ. Жительница Лас-Вегаса рассказала, что обратилась в салон красоты, где произвела коррекцию внешности с помощью филлеров. Впоследствии губы Квери значительно увеличились из-за аллергии и перестали полностью смыкаться.

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Алина Гостева
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