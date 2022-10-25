Девушка прославилась в сети из-за неожиданного размера увеличенных губ

Американка Басия Квери увеличила губы и попала в больницу с отеком из-за аллергии

Американка Басия Квери прославилась в сети из-за неожиданного размера увеличенных губ. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Жительница Лас-Вегаса рассказала, что обратилась в салон красоты, где произвела коррекцию внешности с помощью филлеров. При этом она показала фото, сделанное сразу после процедуры. Так, ее губы выглядели более объемными и имели небольшие покраснения. Американка пояснила, что ранее также прибегала к услугам косметологов и они не имели негативных последствий.

Однако затем губы Квери значительно увеличились из-за отека и перестали полностью смыкаться. В конце ролика она продемонстрировала кадр из больничной палаты. Девушка отметила, что попала в клинику из-за аллергии на лидокаин, с которым она не сталкивалась до настоящего момента.

Видео набрало 12 миллионов просмотров. Зрители высказали свое мнение о нем в комментариях. «Требуйте компенсацию», «Зачем вы все вообще делаете такие процедуры?», «Ты такая симпатичная. Пожалуйста, не меняй больше внешность», — написали они.

В сентябре блогерша из Англии с никнеймом @rubyyfrais решила выкачать филлеры из губ и осталась с внешностью Дональда Дака. Девушка призналась, что на восстановление у нее ушло две недели.