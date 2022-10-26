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04:42, 26 октября 2022Интернет и СМИ

В Китае назвали недовольную состоянием отношений Европы и США страну ЕС

GT: профессор Ван Шуо заявил, что Франция недовольна состоянием отношений Европы и США
СюжетЦены на газ в Европе:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Remo Casilli / Reuters

Профессор Школы международных отношений Пекинского университета в Киета Ван Шуо в статье для Global Times назвал Францию недовольной состоянием отношений Европы и США.

По его мнению, недовольство президента этой страны Евросоюза (ЕС) Эммануэля Макрона американской политикой внесет изменения в трансатлантические связи. «В то время как Запад изо всех сил пытается изобразить единство на фоне российско-украинского конфликта, Франция, очевидно, не заботится о престиже США. Это обнажает глубокие противоречия в трансатлантических отношениях», — заявил Ван Шуо.

Он напомнил, что недавно Макрон критиковал Вашингтон из-за высоких цен на американский газ в Европе. Профессор считает, что главной движущей силой, которая заставляет Макрона вновь и вновь подчеркивать стратегическую автономию Европы, стало расхождение интересов США и ЕС.

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Ван Шуо объяснил, что Вашингтон объединяются со своими союзниками ради сохранения гегемонии, однако это не входит в план Брюсселя, который хочет формировать внешнюю политику, исходя из собственных интересов. Кроме того, указал он, эскалация конфликта на Украине привела к усилению американского влияния в Европе. По его мнению, эта ситуация «поставила Европу в еще большие экономические трудности, а также на грань более опасной войны».

В предупреждениях Макрона в адрес США профессор видит не только сильное беспокойство по поводу усиления будущих кризисов, но и беспомощность от того, что он не может контролировать судьбу Франции, также призыв к Европе укрепить единство.

21 октября президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в применении двойных стандартов при установлении цены на газ и наживе на европейцах. Он указал на то, что американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам». По мнению французского лидера, эта ситуация должна стать темой для дискуссий, так как речь идет об «искренности в трансатлантической торговле».

Россия значительно сократила поставки топлива в Европу. На этом фоне регион обратился к США, чья доля в европейском импорте СПГ выросла с 28 до 45 процентов.

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Марина Совина
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