Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:09, 26 октября 2022Моя страна

В северо-восточных регионах России откроется школа креативных индустрий

В Якутии откроется школа креативных индустрий в рамках программы «Приоритет 2030»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В районах Якутии и в северо-восточных регионах России в рамках реализации государственной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» откроется школа креативных индустрий. Об этом сообщает ТАСС.

По словам ректора Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ) Саргыланы Игнатьевой, вуз стал единственным из учебных заведений Якутии, который получил данный грант по специальному треку государственной программы «Приоритет 2030. Дальний Восток». В 2022 году АГИКИ получит господдержку в размере 71,25 миллиона рублей.

«В условиях Крайнего Севера для развития требуются неординарные решения и креатив, — рассказала ректор. — Думаю, что творческая самореализация человека на основе его таланта в сочетании с развитием предпринимательских навыков поможет внести вклад в повышение качества жизни на Дальнем Востоке».

Ранее сообщалось, что одним из первых регионов, получивших федеральную субсидию на создание школы креативных индустрий (ШКИ), стал Башкортостан. Отмечается, что в новой школе будут работать четыре студии — анимации и 3D-графики, звукорежиссуры и звукового дизайна, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о практически потерянном суверенитете Украины
Путин обсудил с Совбезом совершенствование исполнения уголовного наказания
В Сумской области Украины произошли взрывы
В Магаданской области ввели ограничения на продажу дизельного топлива
Автосалоны Bentley и Ferrari облили краской в знак протеста
В США рассказали об устойчивости Starlink к российскому оружию
Участвующие в СВО добровольцы получат статус ветерана боевых действий
Стало известно о сорванной секретной сделке между США и Саудовской Аравией
Стоимость машины Элджея из клипа Cadillac оказалась завышенной в два раза
Казахстан начал готовиться к увеличению поставок урана в обход России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.