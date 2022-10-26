В северо-восточных регионах России откроется школа креативных индустрий

В Якутии откроется школа креативных индустрий в рамках программы «Приоритет 2030»

В районах Якутии и в северо-восточных регионах России в рамках реализации государственной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» откроется школа креативных индустрий. Об этом сообщает ТАСС.

По словам ректора Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ) Саргыланы Игнатьевой, вуз стал единственным из учебных заведений Якутии, который получил данный грант по специальному треку государственной программы «Приоритет 2030. Дальний Восток». В 2022 году АГИКИ получит господдержку в размере 71,25 миллиона рублей.

«В условиях Крайнего Севера для развития требуются неординарные решения и креатив, — рассказала ректор. — Думаю, что творческая самореализация человека на основе его таланта в сочетании с развитием предпринимательских навыков поможет внести вклад в повышение качества жизни на Дальнем Востоке».

Ранее сообщалось, что одним из первых регионов, получивших федеральную субсидию на создание школы креативных индустрий (ШКИ), стал Башкортостан. Отмечается, что в новой школе будут работать четыре студии — анимации и 3D-графики, звукорежиссуры и звукового дизайна, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства.