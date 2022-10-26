США пообещали продолжить поддерживать иранский народ

Представитель Госдепа Пател заявил, что США и союзники продолжат поддерживать народ Ирана

Представитель Государственного департамента США Ведант Пател пообещал, что Вашингтон совместно со своими союзниками будет продолжать оказывать поддержку народу Ирана, сообщает ТАСС.

«Нынешняя администрация США намерена продолжать сотрудничать с союзниками и партнерами в принятии шагов по поддержке иранского народа», — заявил заместитель главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Ранее власти США ввели новые санкционные ограничения в отношении трех организаций и 14 должностных лиц Ирана, которые ответственны за жестокое подавление протестов в стране из-за смерти Махсы Амини.

В сентябре в Иране вспыхнули протесты после смерти Махсы Амини. Девушку в Тегеране задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Амини, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока брат ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая отвезла ее в больницу. Через несколько дней девушка скончалась, не приходя в сознание.

Вскоре после произошедшего в Иране начались протесты. Возмущение местных жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем. Однако, по утверждению правозащитников, в момент госпитализации у Амини шла кровь из ушей и был сломан череп, что указывало на избиение.