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21:46, 26 октября 2022Мир

США пообещали продолжить поддерживать иранский народ

Представитель Госдепа Пател заявил, что США и союзники продолжат поддерживать народ Ирана

Фото: Dado Ruvic Reuters

Представитель Государственного департамента США Ведант Пател пообещал, что Вашингтон совместно со своими союзниками будет продолжать оказывать поддержку народу Ирана, сообщает ТАСС.

«Нынешняя администрация США намерена продолжать сотрудничать с союзниками и партнерами в принятии шагов по поддержке иранского народа», — заявил заместитель главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Ранее власти США ввели новые санкционные ограничения в отношении трех организаций и 14 должностных лиц Ирана, которые ответственны за жестокое подавление протестов в стране из-за смерти Махсы Амини.

В сентябре в Иране вспыхнули протесты после смерти Махсы Амини. Девушку в Тегеране задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Амини, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока брат ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая отвезла ее в больницу. Через несколько дней девушка скончалась, не приходя в сознание.

Вскоре после произошедшего в Иране начались протесты. Возмущение местных жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем. Однако, по утверждению правозащитников, в момент госпитализации у Амини шла кровь из ушей и был сломан череп, что указывало на избиение.

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Марина Совина
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