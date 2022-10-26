Неизвестный проник в дом к российской пенсионерке через курятник и задушил ее

В Подмосковье грабитель проник в дом к пенсионерке через курятник и задушил ее подушкой

В подмосковном Домодедово обнаружили тело 74-летней пенсионерки в доме. Об этом в среду, 26 октября, сообщает MK.RU.

По информации издания, 25 октября жители деревни Кишкино пришли в дом к соседке, чтобы купить яйца: пожилая женщина выращивала кур. Однако никто не отрыл гостям дверь, и во дворе хозяйки также не было. Сельчан это удивило, ведь в это время пенсионерка всегда бывает дома, и тогда они позвонили ее племяннику. 53-летний родственник приехал к дому и заметил пропил в курятнике. Так он смог открыть дверь. Полицейские зашли в дом и нашли женщину, задушенной подушкой на кровати.

Отмечается, что внутри помещения был порядок, но грабитель обыскал сервант с ювелирными украшениями и ценностями. Предположительно, неизвестный сделал пропил и смог проникнуть в здание.