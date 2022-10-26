Пережившая «Норд-Ост» заложница описала начало штурма

Пережившая «Норд-Ост» заложница: шахидки не решились взорвать бомбы во время штурма

Во время штурма Театра на Дубровке 26 октября 2002 года шахидки не решились привести в действие взрывные устройства, потому что в зале не было предводителя террористов Мовсара Бараева, считает одна из переживших теракт заложниц, москвичка Ольга Бадсон-Черняк. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Она вспоминает, что главарь вместе с частью боевиков ушел в штаб, развернутый у театрального центра, и в какой-то момент наступило затишье. Как раз тогда штурмовая группа пустила по воздуховодам парализующий газ.

«Мне показалось, что, когда пошел газ, шахидки вертели головами и держали кнопки наготове, но не видели своего командира. Террористы стали стрелять по воздуховодам, через которые в зал был пущен газ, — описала начало штурма она. — Возможно, нас это спасло — возможно, наши спецслужбы как раз ждали момента, когда тот уйдет и некому будет дать команду шахидкам».

Это было последнее воспоминание Бадсон-Черняк перед тем, как она потеряла сознание, надышавшись газом.

Женщина рассказывает, что на тот момент и заложники, и террористы были нервные и истощенные — длился третий день захвата.

«Незадолго до штурма боевики сказали: "Если они не выполняют наши требования, то тогда мы выставим десять голов на окно". Тогда мне поплохело. Я надеялась, что это будет не моя голова: скукожилась, пригнулась, постаралась быть незаметной», — призналась собеседница «Ленты.ру».

Теракт в театральном центре на Дубровке в Москве произошел 23 октября 2002 года. Группа из 40 вооруженных боевиков во главе с командиром террористической организации Исламский полк особого назначения, сепаратистом Мовсаром Бараевым, захватила заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост». Они заминировали зал и больше двух суток удерживали 916 зрителей, артистов и работников центра. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 детей. Бараев был убит во время штурма здания спецназом, вместе с ним уничтожили и других боевиков.