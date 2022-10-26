Стало известно об освобождении от мобилизации еще одной категории резервистов

Депутат ГД Останина заявила, что Минобороны освободит от мобилизации отцов детей-инвалидов

От частичной мобилизации в России освободят еще одну категорию резервистов. Об этом стало известно из сообщения депутата Госдумы, главы комитета по делам семьи, женщин и детей Нины Останиной, ее слова приводит ТАСС.

По словам Останиной, освобождение от призыва будет предоставлено отцам детей-инвалидов.

Депутат отметила, что при этом общее число детей в семье не имеет значения.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября. С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. О сложившейся ситуации высказался президент Владимир Путин, который поручил исправить допущенные ошибки.