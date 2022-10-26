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06:00, 26 октября 2022Интернет и СМИ

Девушка отомстила возлюбленному за грязь в доме и получила поддержку в сети

TikTok-блогерша Майя отомстила неряшливому возлюбленному, отказавшись убирать в доме

Кадр: @majaaamx

Блогерша по имени Майя опубликовала видео, в котором поделилась способом мести, который она придумала для своего неряшливого возлюбленного. В результате девушка получила поддержку в сети. На ее ролик, опубликованный в TikTok четыре дня назад, обратило внимание издание The Sun.

Девушка рассказала, что устала постоянно убирать за своим бойфрендом и объявила забастовку. В ролике Майя показала, что происходит в доме после того, как она отказалась приводить все в порядок. В видео можно увидеть пятна на столе от кружек, грязную посуды в мойке и горы одежды на полу.

Большинство юзеров посчитали поведение героини ролика правильным. По словам одной из пользовательниц, она поступила так же со своим возлюбленным, и в итоге парень наконец стал убирать за собой. «Мой бойфренд тоже не убирал за собой, тогда я заставила его платить деньги за мои услуги горничной», — написала другая. Еще одна комментаторша призналась, что ей пришлось расстаться с парнем, который не следил за порядком в доме.

Ранее другая TikTok-блогерша рассказала о неожиданном сообщении, которое она получила вскоре после того, как отвергла парня. По словам девушки, новый знакомый отправил ей на почту счет за свидание.

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Олег Давыдов
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