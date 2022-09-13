Девушка отвергла парня и получила от него неожиданное сообщение

TikTok-блогерша рассказала, что отвергла парня и получила от него счет за первое свидание

Блогерша Фиона Хоуп (Fiona Hope) рассказала о неожиданном сообщении, которое она получила вскоре после того, как отвергла парня. На ее ролик, опубликованный в TikTok 9 сентября, обратило внимание издание The Sun в понедельник, 12 сентября.

Хоуп сообщила, что недавно сходила на первое свидание с парнем. Блогерша добавила, что встреча прошла плохо. Как отметила девушка, вернувшись домой, она сразу отправила парню сообщение, в котором призналась, что не испытывает к нему романтических чувств. Она подчеркнула, что послание было написано в вежливой форме.

По словам блогерши, после этого ей на почту пришел счет от парня за первое свидание. В сообщении молодой человек попросил ее заплатить ему 29 фунтов стерлингов (около двух тысяч по текущему курсу рублей — «прим. Ленты.ру») за еду и напитки. «Он сказал, что это не вопрос денег, а вопрос принципов», — вспомнила Хоуп.

В комментарии к видео блогерша уточнила, что во время свидания несколько раз предлагала парню поделить счет пополам, но он отказывался.

Одна из пользовательниц предложила авторше видео отправить молодому человеку в ответ чек с требованием выплатить компенсацию за потраченное на него время. Другая зрительница пошутила, что теперь раздумывает над тем, чтобы отправить бывшим возлюбленным счета за свои походы к психологу.

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