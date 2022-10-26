Назван объем промпроизводства в России

Росстат: промпроизводство в России снизилось на 3,1 процента в сентябре

Объем промышленного производства в России в сентябре снизился на 3,1 процента по сравнению с сентябрем прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

За январь-сентябрь показатель вырос на 0,4 процента в годовом выражении. Названы и другие цифры. Так, добыча полезных ископаемых в сентябре снизилась на 1,8 процента в годовом выражении. Производство в обрабатывающих отраслях сократилось на четыре процента.

Также, по данным ведомства, добыча угля упала на 2,3 процента в годовом выражении, металлических руд — на 6,5 процента, добыча нефти и природного газа — на 2,2 процента. Падение выпуска легковых автомобилей в сентябре год к году составило 77,4 процента.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного оптимизма Института Гайдара опустился до минимума с начала нынешнего кризиса. Падение наблюдается по всем индикаторам, которые входят в состав индекса.