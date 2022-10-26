Минэкономразвития сообщило о замедлении инфляции

Минэкономразвития: годовая инфляция в России замедлилась до 12,88%

Рост цен в России продолжил замедляться, сообщило Минэкономразвития в отчете «О текущей ценовой ситуации».

По оценке ведомства, годовая инфляция в стране в период с 18 по 24 октября 2022 затормозилась до 12,88 процента. На этой неделе сильнее всего выросли цены на продовольственные товары (плюс 0,15 процентного пункта), что объясняется сезонным подорожанием фруктов и овощей. Так, рост ускорился до 1,49 процента. Ведомство отмечает, что при этом подешевела мясная продукция, сахар, масло подсолнечное, мука, макаронные и крупяные изделия, молоко и молочная продукция.

Инфляция в сегменте непродовольственных товаров за неделю ускорилась на 0,01 процентного пункта. Цены на бытовую химию выросли, в то же время подешевели бытовые приборы и строительные материалы. Также продолжили повышаться цены на туристические услуги (плюс 0,13 процентного пункта). Это связано с подорожанием авиабилетов на внутренние рейсы и замедлением снижения цен на услуги гостиниц, указано в отчете.

Инфляционные ожидания россиян, которые ранее привел Центробанк, совпали с представленными Минэкономразвития данными — в октябре они увеличились до 12,8 процента с 12,5 процента в сентябре. Аналитики Банка России ожидают, что рост цен в стране начнет ускоряться. Инфляция может разогнаться из-за постепенной стабилизации курса рубля, который некоторое время сдерживал рост потребительских цен.