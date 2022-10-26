В России предложили создать резервный фонд пенсионной системы

РБК: РАНХиГС и Институт Гайдара предложили создать резервный фонд пенсионной системы

В России необходимо создать резервный фонд пенсионной системы, четко регламентировать расчет стоимости пенсионных баллов и объема федеральных трансфертов во внебюджетные фонды, заявили эксперты РАНХиГС и Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара. Об их заключении на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы пишет РБК.

Также эти два института предлагают урезать число льгот по страховым взносам, из-за которых падает финансовая обеспеченность солидарной пенсионной системы. Эксперты считают, что нужно оценить и учесть влияния частичной мобилизации. В частности, они полагают, что доходы Пенсионного фонда рискуют сократится. Например, военные действия могут привести к увеличению расходов на выплату пенсий по инвалидности, добавили аналитики.

Идея резервного фонда заключается в том, чтобы сделать его целевым, а средства расходовать именно на выплату пенсий в случае форс-мажоров, пояснили авторы.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, который подразумевает заморозку накопительной части пенсии россиян еще на год — до 2025-го.