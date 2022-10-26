Названы лучшие фильмы года

Премия «Сатурн» объявила список победителей 2022 года

Премия «Сатурн», вручаемая Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, объявила в своем Twitter-аккаунте список победителей 2022 года.

Лучшим научно-фантастическим фильмов назвали «Нет», а лучшим фэнтези — «Все везде и сразу». Среди кинокомиксов победу одержал «Человек-паук: Нет пути домой». В номинации «Лучший хоррор фильм» отмечен «Черный телефон», в категории триллеров — «Аллея кошмаров». «Клон» объявили лучшей независимой картиной. RRR стал лидером в номинации «Лучший международный фильм», в то время как среди анимационных лент победила «Марсель, ракушка в ботинках».

Снявший «Бэтмена» Мэтт Ривз получил награду как лучший режиссер. Из числа лучших молодых актеров была отмечена Эмбер Мидфандер, которая исполнила роль Нару в фильме «Добыча».

Также награды вручили за лучшие сериалы. Лучшим супергеройским шоу стал проект «Пацаны», а лучшим фэнтези-шоу — «Локи». Среди хоррор-сериалов победу одержали «Очень странные дела». «Звездный путь: Странные новые миры» наградили как главный научно-фантастический сериал.