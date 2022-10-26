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20:45, 26 октября 2022Экономика

Силуанов назвал хорошим вложением покупку акций Сбербанка на средства ФНБ

Глава Минфина Силуанов назвал хорошим вложением покупку акций Сбербанка на средства ФНБ
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Министр финансов России Антон Силуанов назвал хорошим вложением покупку акций Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), несмотря на временный спад в стоимости акций. Его слова приводит агентство ПРАЙМ.

По словам министра, часть средств из ФНБ инвестируется в разные активы, в частности в «Аэрофлот» и Сбербанк. «Когда мы приобретали акции Сбербанка, то мы вложились и… часть прибыли централизовали в бюджете. По сути дела, для бюджета это было очень хорошее приобретение», — заявил Силуанов в рамках пленарного заседания в Госдуме.

Глава ведомства отметил, что стоимость акций компаний «чуть подприсела» по сравнению с предыдущими периодами, однако это не означает, что в дальнейшем такая ситуация сохранится.

По данным ведомства на 1 октября, из средств ФНБ в ценных бумагах российских эмитентов, которые связаны с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 314,357 миллиарда рублей и 2,221 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. Совокупный доход от размещения средств в разрешенные финансовые активы, за исключением счетов в Банке России, в текущем году составил 34,307 миллиарда рублей.

Ранее власти России решили покрыть дефицит федерального бюджета за счет средств из ФНБ, который считается главной кубышкой страны, — премьер-министр России Михаил Мишустин поручил направить на эти цели 1 триллион рублей в 2022 году.

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Варвара Кошечкина
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