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12:33, 26 октября 2022Моя страна

Дети из Донбасса отдохнут на осенних каникулах в Сочи

Для детей из ДНР и ЛНР в Сочи на осенние каникулы подготовлена культурная программа

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Детей из Донецкой и Луганской народных республик отправят на осенних каникулах отдохнуть в Сочи. Об этом во вторник, 25 октября, сообщил глава курортного города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

«Через несколько дней начнутся осенние каникулы. Ждем на отдых много семей с детьми. В это время у нас отдохнут и оздоровятся также ребята из Донбасса, мы продолжаем принимать группы из ЛНР и ДНР», — написал мэр города. По предварительной информации, на курорте в этот период ожидается около 250 тысяч гостей.

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Отмечается, что для детей подготовлена обширная культурно-образовательная программа — акцент сделан на патриотическом воспитании, сохранении исторических и культурных ценностей. «Осенние каникулы совпадают с Днем народного единства — праздником для нашего многонационального города особенным — к программе мероприятий подключатся музеи, библиотеки, Дома культуры и все главные площадки города-курорта», — добавил Копайгородский.

Ранее сообщалось, что Русское географическое общество (РГО) аккредитует новый туристический маршрут по популярным местам Приморья. У желающих опробовать новый маршрут возможность посетить такие известные места как: Владивостокская крепость, Миллионка, морская ферма, древнее городище, Кравцовские водопады и другие достопримечательности. 

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Валентина Процкова
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