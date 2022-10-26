Россиянин посетил Таиланд и описал поездку словами «дешево и хорошо не бывает»

Читатель «Тонкостей туризма» порекомендовал для экономии в Таиланде взять напрокат скутер

Посетивший Таиланд россиянин описал поездку словами «дешево и хорошо не бывает» и перечислил практические советы по экономии в стране. Своим опытом турист поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественника, в первую очередь по приезде в королевство следует купить сим-карту в аэропорту и подключить интернет, чтобы пользоваться местными мобильными приложениями по заказу такси, например, Grab. При этом стоит обратить внимание, что в Бангкоке лучше заказывать такси со счетчиком — обходится дешевле.

Также сберечь средства поможет взятый напрокат скутер. «Арендовали скутер, цены начинаются от 200 бат в сутки (в залог просят паспорт либо 2000 бат). Литр бензина — 32 бата (50 рублей). Чтобы понимали, мы проехали примерно 100 километров на скутере Honda 150Max и траты на бензин составили примерно 130 бат (200 рублей)», — порекомендовал читатель портала.

Кроме того, соотечественник посоветовал отдыхающим при посещении рынков, магазинов одежды или сувенирных лавок не стесняться торговаться — это поможет снизить стоимость товара от 15 до 30 процентов. При этом турист подчеркнул, что последнее на чем стоит экономить — это отель, поскольку «дешево и хорошо не бывает».

Ранее стало известно, что власти Таиланда изменили условия оформления мультивиз для избавления от неплатежеспособных путешественников. Теперь для ее получения туристам необходимо предоставить копию выписки из банковского счета за последние полгода с минимальным балансом 7000 долларов на каждый месяц.

