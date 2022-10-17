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20:32, 17 октября 2022Путешествия

Власти Таиланда захотели избавиться от неплатежеспособных туристов-зимовщиков

«МК»: Таиланд изменил условия получения виз для избавления от неплатежеспособных туристов

Фото: Streets of Food / Unsplash

Власти Таиланда изменили условия оформления мультивиз для избавления от неплатежеспособных путешественников. Об этом пишет MK.RU.

Отмечается, что сведения об изменении условий выдачи виз появились на сайте посольства популярной курортной страны. Теперь для ее получения туристам необходимо предоставить копию выписки с банковского счета за последние полгода с минимальным балансом 7000 долларов на каждый месяц. До этого от путешественников требовалась лишь справка из банка, что на счете заявителя находится не менее 6000 долларов.

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По мнению собеседников издания, таким образом власти Таиланда захотели избавиться от неплатежеспособных туристов-зимовщиков. «Это так называемые "бэкпекеры" — люди в основном молодые, приезжающие с одним рюкзаком за плечами», — сообщили газете в одной из московских турфирм.

Специалисты также подчеркнули, что основные расходы таких туристов приходятся на авиабилеты. По прибытии в Таиланд многие их них остаются в стране практически без денег. «Передвигаются автостопом, ночуют в хостелах или и вовсе в палатках, едят самую простую еду и особого дохода в туристическую казну не приносят», — добавили турфирме.

Более того, представители туротрасли подчеркнули, что в основном указанные путешественники подают заявление на получение полугодовой визы. Теперь же от зимовщиков потребуют не только 7000 долларов остатка на счету ежемесячно, но и справку с места работы с указанием должности, стажа и длительности отпуска, подробный план поездки, а от студентов — справку об обучении на очной форме. «Люди, которые такие справки получат, <…> не поедут в Тай на полгода — они привязаны к работе и учебе», — заключили эксперты.

Ранее в октябре туроператоры ПАКС, PEGAS Touristik и FUN&SUN заявили о спросе россиян на туры в Таиланд в ноябре, несмотря на высокий ценник на отдых. По мнению экспертов, такая тенденция свидетельствует о возрождении высокого интереса россиян к азиатскому курорту.

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Фариза Бацазова
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