Полковник США Макгрегор увидел в словах Петреуса о конфликте на Украине поражение Запада

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор прокомментировал слова бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о том, что следует направить на Украину солдат из стран Запада. Об этом он высказался в беседе YouTube-каналу Judging Freedom

Макгрегор назвал первый признак поражения США на Украине и увидел его в словах Петреуса о подключении коалиционных сил. «Мы всерьез обсуждаем это, потому что Киев истощен, он проигрывает, он уже на краю», — подчеркнул он.

Американский полковник добавил, что чиновники в Вашингтоне стремятся получить обратную реакцию с помощью аналогичных выступлений. Таким образом они проверяют, как граждане США воспримут отправку солдат НАТО на Украину. Предполагается, что есть планы объединить войска Польши и Румынии, поскольку ни одна крупная держава Запада не намерена открыто участвовать в конфликте.