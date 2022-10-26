Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:33, 26 октября 2022Мир

Назван первый признак поражения США на Украине

Полковник США Макгрегор увидел в словах Петреуса о конфликте на Украине поражение Запада

Фото: Unsplash

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор прокомментировал слова бывшего директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о том, что следует направить на Украину солдат из стран Запада. Об этом он высказался в беседе YouTube-каналу Judging Freedom

Макгрегор назвал первый признак поражения США на Украине и увидел его в словах Петреуса о подключении коалиционных сил. «Мы всерьез обсуждаем это, потому что Киев истощен, он проигрывает, он уже на краю», — подчеркнул он.

Американский полковник добавил, что чиновники в Вашингтоне стремятся получить обратную реакцию с помощью аналогичных выступлений. Таким образом они проверяют, как граждане США воспримут отправку солдат НАТО на Украину. Предполагается, что есть планы объединить войска Польши и Румынии, поскольку ни одна крупная держава Запада не намерена открыто участвовать в конфликте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Коммерческого директора Собчак обвинили в вымогательстве у Сергея Чемезова
В Подмосковье приговорили к сроку в колонии строгого режима убийцу матери
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Россия призвала Запад перестать позиционировать космос как арену соперничества
Французский премьер заявила о важности сохранения каналов диалога с Россией
Назван первый признак поражения США на Украине
Белый дом оценил возможность переговоров между Россией и Украиной
Пентагон провел успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия
Байден призвал избежать конфликта между США и Китаем
В США назвали условия возобновления диалога с Россией о замене ДСНВ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.