Россиянку задержали за убийство лежавшего на диване мужа топором

Под Новосибирском 36-летнюю женщину задержали за убийство лежавшего на диване мужа топором

В Новосибирской области 36-летнюю жительницу Мошковского района задержали по подозрению в убийстве 52-летнего мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 24 октября в доме в рабочем поселке Станционно-Ояшинский между нетрезвыми супругами произошла ссора. В ходе конфликта женщина взяла топор и не менее трех раз ударила им лежавшего на диване мужа по голове. Он скончался на месте.

После этого женщину задержали, решается вопрос о ее аресте. Следователи провели осмотр места преступления, изъяли орудие убийства и допросили свидетелей.

30 сентября сообщалось, что под Пензой мужчина убил топором 63-летнюю жену, взявшую его банковскую карту без спроса.