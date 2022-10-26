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09:04, 26 октября 2022Силовые структуры

Россиянку задержали за убийство лежавшего на диване мужа топором

Под Новосибирском 36-летнюю женщину задержали за убийство лежавшего на диване мужа топором

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Новосибирской области 36-летнюю жительницу Мошковского района задержали по подозрению в убийстве 52-летнего мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 24 октября в доме в рабочем поселке Станционно-Ояшинский между нетрезвыми супругами произошла ссора. В ходе конфликта женщина взяла топор и не менее трех раз ударила им лежавшего на диване мужа по голове. Он скончался на месте.

После этого женщину задержали, решается вопрос о ее аресте. Следователи провели осмотр места преступления, изъяли орудие убийства и допросили свидетелей.

30 сентября сообщалось, что под Пензой мужчина убил топором 63-летнюю жену, взявшую его банковскую карту без спроса.

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Елизавета Новикова
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