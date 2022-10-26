Песков призвал тихо обсудить обмен Грайнер

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что обмен Грайнер должно идти в тишине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что обсуждение обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной по обвинению в контрабанде наркотиков, должно проводиться «в тишине». Цитату приводит ТАСС.

«Решения суда, вы знаете, мы не комментируем — это первое. Второе: мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины», — ответил на вопрос журналиста Песков.

Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков 4 августа. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. Суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения как смягчающие обстоятельства.