Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:20, 26 октября 2022Мир

Песков призвал тихо обсудить обмен Грайнер

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что обмен Грайнер должно идти в тишине

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что обсуждение обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной по обвинению в контрабанде наркотиков, должно проводиться «в тишине». Цитату приводит ТАСС.

«Решения суда, вы знаете, мы не комментируем — это первое. Второе: мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины», — ответил на вопрос журналиста Песков.

Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков 4 августа. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. Суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения как смягчающие обстоятельства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности дела коммерческого директора Собчак о вымогательстве
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с Алиевым и Пашиняном
Гастроэнтеролог назвала указывающие на заболевания печени симптомы
44-летняя звезда «Аватара» Зои Салдана сыграет 22-летнюю студентку в сериале
Российский священник покрестил участников спецоперации в мешках для «груза 200»
Россия продолжит выплачивать взносы в IIHF в условиях отстранения
Опубликована карта боевых действий на Украине на 26 октября
Раскрыта доля российских сделок на рынке жилья в Турции
МИД Ирана ввел ответные санкции против ЕС
Китай столкнулся с рекордным дефицитом бюджета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.